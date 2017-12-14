В Барнауле вандалы разбили новогодние шары на одной из елок

В Барнауле неизвестные разбили шары на елке у ДК "Трансмаш", сообщает официальный сайт города.
Рабочие строят снежный городок и устанавливают елку в Октябрьском районе уже больше недели. Накануне вандалы разбили два новогодних шара на елке, которую установили на площади перед ДК "Трансмаш".
В мэрии призывают барнаульцев беречь красоту родного города.
Altapress.ru писал, что в городе установили светящиеся сани с оленями, ворота и новогодние фонтаны. На обустройство снежного городка власти Барнаула планируют потратить 2,7 млн рублей.
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