В центре Барнаула установят огромный светящийся фонтан

Для украшения фонтана используют более 1 километра дюралайта (прозрачного шнура с лампочками) и около 300 квадратных метров светодиодной сетки.

Сообщается, что недавно в городе уже подключили фонтан на площади Октября. В этом году в едином стиле с фонтаном украсили и столбы электроосвещения, на которых разместили десять световых конструкций, а между опорами повесили светящуюся бахрому.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Барнаула уже установили три фонтана.

Перед администрацией Октябрьского района (на Комсомольском проспекте) установят светодинамическую конструкцию, которая в прошлом году стояла на площади у Нулевого километра.

Также фонтаны появятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, проспекта Калинина и улицы Профинтерна.