В центре Барнаула установят огромный светящийся фонтан

В Барнауле у Нулевого километра появится новый светодинамический фонтан, высота которого составляет около семи метров, длина — 40 метров и ширина — 25 метров, сообщается на официальном сайте города. Установить эту конструкцию планируют к концу следующей недели.
Для украшения фонтана используют более 1 километра дюралайта (прозрачного шнура с лампочками) и около 300 квадратных метров светодиодной сетки.
Сообщается, что недавно в городе уже подключили фонтан на площади Октября. В этом году в едином стиле с фонтаном украсили и столбы электроосвещения, на которых разместили десять световых конструкций, а между опорами повесили светящуюся бахрому.
Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Барнаула уже установили три фонтана.
Перед администрацией Октябрьского района (на Комсомольском проспекте) установят светодинамическую конструкцию, которая в прошлом году стояла на площади у Нулевого километра.
Также фонтаны появятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, проспекта Калинина и улицы Профинтерна.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.