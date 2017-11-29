Барнаул на Новый год-2018 украшают световыми фонтанами

Новогодние световые фонтаны в Барнауле. Фото : barnaul.org. Новогодние световые фонтаны в Барнауле. Фото : barnaul.org. Новогодние световые фонтаны в Барнауле. Фото : barnaul.org.

На Павловском тракте возле "Леруа Мерлен" и кондитерской фабрики, а также на улице 50 лет СССР зажглись световые фонтаны. А на столбах появились светящиеся новогодние виньетки.