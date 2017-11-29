Барнаул на Новый год-2018 украшают световыми фонтанами

В Барнауле начала появляться новогодняя иллюминация. Одними из первых три крупных новогодних объекта подключили к освещению коммунальщики Индустриального района, рассказывают в мэрии.
Новогодние световые фонтаны в Барнауле. Фото : barnaul.org.
Новогодние световые фонтаны в Барнауле. Фото : barnaul.org.
Новогодние световые фонтаны в Барнауле. Фото : barnaul.org.
На Павловском тракте возле "Леруа Мерлен" и кондитерской фабрики, а также на улице 50 лет СССР зажглись световые фонтаны. А на столбах появились светящиеся новогодние виньетки.
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