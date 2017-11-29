Новый год Где встретить

Барнаул на Новый год-2018 украшают световыми фонтанами

Сегодня, 19:00.
Потребитель

В Барнауле начала появляться новогодняя иллюминация. Одними из первых три крупных новогодних объекта подключили к освещению коммунальщики Индустриального района, рассказывают в мэрии.

На Павловском тракте возле "Леруа Мерлен" и кондитерской фабрики, а также на улице 50 лет СССР зажглись световые фонтаны. А на столбах появились светящиеся новогодние виньетки.

А этот уже смонтажировали)

Публикация от Vital Bashin (@vital_backstab_bashin)

Монтажируем))

Публикация от Vital Bashin (@vital_backstab_bashin)

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