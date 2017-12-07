В Барнауле установили большие светящиеся ворота к Новому году-2018

В Барнауле установили большие светящиеся ворота. Фото : barnaul.org. В Барнауле установили большие светящиеся ворота. Фото : barnaul.org. В Барнауле установили большие светящиеся ворота. Фото : barnaul.org. В Барнауле установили большие светящиеся ворота. Фото : barnaul.org. В Барнауле установили большие светящиеся ворота. Фото : barnaul.org. В Барнауле установили большие светящиеся ворота. Фото : barnaul.org.

Необычные конструкции установили вдоль Павловского тракта в Индустриальном районе.

На пересечении тракта с улицей Попова можно пройти сквозь "волшебные ворота". В этом году их установили впервые. Если двигаться в сторону улицы Малахова, то можно увидеть золотистые арки.

Кроме того, световые сооружения в форме цветка установили на улице Энтузиастов (остановка "Барнаульский зоопарк"), а в виде елочных шаров — на улице Георгиева (остановка "Стоматологическая поликлиника").

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле установили светящиеся сани с оленями. Внутри саней есть скамейка. Жители и гости города могут сфотографироваться не только снаружи, но и внутри новогодней фигуры.