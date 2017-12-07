В Барнауле установили большие светящиеся ворота к Новому году-2018

В Барнауле вдоль Павловского тракта появились несколько светящихся конструкций, сообщает официальный сайт города.
Необычные конструкции установили вдоль Павловского тракта в Индустриальном районе.
На пересечении тракта с улицей Попова можно пройти сквозь "волшебные ворота". В этом году их установили впервые. Если двигаться в сторону улицы Малахова, то можно увидеть золотистые арки.
Кроме того, световые сооружения в форме цветка установили на улице Энтузиастов (остановка "Барнаульский зоопарк"), а в виде елочных шаров — на улице Георгиева (остановка "Стоматологическая поликлиника").
Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле установили светящиеся сани с оленями. Внутри саней есть скамейка. Жители и гости города могут сфотографироваться не только снаружи, но и внутри новогодней фигуры.
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