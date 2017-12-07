В Барнауле появились светящиеся сани, запряженные оленями, сообщает официальный сайт города.
В Барнауле установили светящиеся сани с оленями. Фото : barnaul.org.
В Барнауле установили светящиеся сани с оленями. Фото : barnaul.org.
В Барнауле установили светящиеся сани с оленями. Фото : barnaul.org.
Яркие фигуры установили на проспекте Красноармейском,104 рядом с администрацией Железнодорожного района. Внутри саней есть скамейка. Жители и гости города могут сфотографироваться не только снаружи, но и внутри новогодней фигуры.
Власти сообщают, что в ближайшее время в Железнодорожном районе появятся и другие светящиеся конструкции.
Ранее несколько новогодних фонтанов установили в Индустриальном районе.
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