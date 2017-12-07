Новый год Развлечения

В Барнауле установили светящиеся сани с оленями

Сегодня, 10:36.
Жизнь

В Барнауле появились светящиеся сани, запряженные оленями, сообщает официальный сайт города.

Яркие фигуры установили на проспекте Красноармейском,104 рядом с администрацией Железнодорожного района. Внутри саней есть скамейка. Жители и гости города могут сфотографироваться не только снаружи, но и внутри новогодней фигуры.

Власти сообщают, что в ближайшее время в Железнодорожном районе появятся и другие светящиеся конструкции.

Ранее несколько новогодних фонтанов установили в Индустриальном районе.

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