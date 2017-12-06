В центре Барнаула начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото: Евгения Родочинская. В центре Барнаула начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото: Евгения Родочинская. В центре Барнаула начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото: Евгения Родочинская. В центре Барнаула начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото: Евгения Родочинская. В центре Барнаула начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото: Евгения Родочинская. В центре Барнаула начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото: Евгения Родочинская. В центре Барнаула начали устанавливать главную новогоднюю ель. Фото: Евгения Родочинская.

Altapress.ru писал, что высота новогодней ели в этом году составит 30 метров. На дереве будет сложная иллюминация из светодиодных нитей и гирлянд. Она позволит построить любой графический рисунок.

На обустройство снежного городка власти Барнаула планируют потратить 2,7 млн рублей. До 25 декабря подрядчик должен будет установить металлические конструкции под ледовые башни, заготовить 550 куб.м льда, установить на площади ледяные горки с деревянным каркасом. Также проект предусматривает 15 снежных и ледяных фигур.

Из-за возведение ледяного городка в центре Барнаула со 2 декабря перекрыли движение по проспекту Социалистическому в границах от улицы Молодежной до улицы Димитрова (площадь Сахарова).