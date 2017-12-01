В центре Барнаула на полтора месяца закрывают движение по проспекту

23 декабря в городе пройдет открытие районных ёлок, из-за этого в Ленинском и Октябрьском временно будет перекрыто движение на месте проведения праздничных мероприятий и будет организована движение общественного транспорта по специальной схеме.

Так 23 октября из-за открытия елки на площади Мира нельзя будет проехать с 16.00 до 20.00 по улице Георгия Исакова от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.

Здесь движение автобусов в прямом будет организовано по улицам:

по маршруту №24 : Кавалерийской – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – Малахова – Юрина – далее по своему маршруту;

: Кавалерийской – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – Малахова – Юрина – далее по своему маршруту; по маршруту №6 : Солнечная Поляна – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – далее по своему маршруту;

: Солнечная Поляна – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – далее по своему маршруту; по маршруту №29: Солнечная Поляна – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – Малахова – Петра Сухова – далее по своему маршруту.

Тогда же 23 декабря у парка "Солнечный ветер" (напротив здания по адресу проспект Ленина, 152) также пройдет церемония открытия елки. Здесь с 17.00 до 18.00 закроют четную сторону проспекта от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.