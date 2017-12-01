В центре Барнаула на полтора месяца закрывают движение по проспекту

В центре Барнаула со 2 декабря перекроют движение по проспекту Социалистическому в границах от улицы Молодежной до улицы Димитрова (площадь Сахарова). В этом месте традиционно начнут возводить ледяной городок и установят новогоднюю елку. По данным мэрии, открыть движение планируется только 15 января 2018 года.
23 декабря в городе пройдет открытие районных ёлок, из-за этого в Ленинском и Октябрьском временно будет перекрыто движение на месте проведения праздничных мероприятий и будет организована движение общественного транспорта по специальной схеме.
Так 23 октября из-за открытия елки на площади Мира нельзя будет проехать с 16.00 до 20.00 по улице Георгия Исакова от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.
Здесь движение автобусов в прямом будет организовано по улицам:
- по маршруту №24: Кавалерийской – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – Малахова – Юрина – далее по своему маршруту;
- по маршруту №6: Солнечная Поляна – Юрина – Попова – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – далее по своему маршруту;
- по маршруту №29: Солнечная Поляна – Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) – Антона Петрова – Малахова – Петра Сухова – далее по своему маршруту.
Тогда же 23 декабря у парка "Солнечный ветер" (напротив здания по адресу проспект Ленина, 152) также пройдет церемония открытия елки. Здесь с 17.00 до 18.00 закроют четную сторону проспекта от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.
- Движение автобусов по маршрутам №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении будет организовано по улице Северо-Западной, проспекту Калинина, проспекту Космонавтов.
- Движение троллейбусного маршрута №1 будет осуществляться по следующей схеме: от остановки "Барнаульский зоопарк" до остановки "пл.Баварина" - по маршруту, в обратную сторону: проспект Ленина – улица Матросова – улица Юрина – улица Малахова – улица Сухэ-Батора – улица 50 лет СССР – улица Георгиева – остановка "Барнаульский зоопарк".
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