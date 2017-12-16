Главную новогоднюю ель Барнаула сняли с высоты птичьего полета

Altapress.ru писал, что в этом году высота главной новогодней ели составила 30 метров. Искусственное дерево украсят светодиодными гирляндами. Все 70 светодиодных нитей смогут образовывать разные графические рисунки.

На площади Сахарова построят снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, 14 ледовых барельефов и ледовую скульптуру собаки. Кроме того, там будет пять ледовых горок различной величины, ледяной детский аттракцион и каток со светодиодным фонтаном в центре. У входа в снежный городок построят ледяные башни с подсветкой.