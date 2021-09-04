Популярная пиццерия показала фирменный электроскутер для доставки еды

Первый электроскутер полностью разработали в России специально для доставки еды. Скутеры собирал нижегородский производитель автомобильной техники «Форвард», который выпускает автомобильные прицепы и спецавтомобили на базе шасси «ГАЗель-NEXT», «ГАЗон-NEXT» и «УРАЛ-NEXT».

Пока скутеры испытывают в Самаре. Если тесты завершатся успешно, то их внедрят во всей сети доставки «Додо пицца».

Компания планирует установить во дворе каждой пиццерии станции для подзарядки. Без дополнительной подзарядки электроскутер сможет проехать от 40 до 50 км. Максимально возможная скорость — 40 км/ч.

Заметим, что «Додо пицца» представлена в Барнауле (два филиала) и Новоалтайске.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен и общепита «Подорожник» планирует зайти в Алтайский край.