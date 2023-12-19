Породистый, но битый Mercedes продают в Сибири за 3,9 млн рублей

G-класс был разработан в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, в то время являвшегося акционером компании Mercedes-Benz.
Гражданская версия автомобиля была представлена в 1979 году.
Автомобиль участвовал в ДТП, поэтому продают его битым.
Удар прошел мимо двигателя и рамы, но пришелся в переднюю стойку кузова. Передняя часть деформировалась.
Однако целостность рамы находится под вопросом.
Владелец ласково называет машину породистой. До ДТП Mercedes был в коллекционном состоянии.
"Не намека на ржавчину, в родной краске, мотор без задиров", - подчеркивает продавец.
У Mercedes-Benz автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на 5,5 л, а также 571 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что за глянцевый RAM продают в Барнауле за 9,8 млн рублей.