Породистый, но битый Mercedes продают в Сибири за 3,9 млн рублей

Породистый Mercedes-Benz G63 AMG 2016 года выпуска продают в Новосибирской области за 3,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

G-класс был разработан в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, в то время являвшегося акционером компании Mercedes-Benz.

Гражданская версия автомобиля была представлена в 1979 году.

Автомобиль участвовал в ДТП, поэтому продают его битым.

Удар прошел мимо двигателя и рамы, но пришелся в переднюю стойку кузова. Передняя часть деформировалась.

Однако целостность рамы находится под вопросом.

Владелец ласково называет машину породистой. До ДТП Mercedes был в коллекционном состоянии.

"Не намека на ржавчину, в родной краске, мотор без задиров", - подчеркивает продавец.

У Mercedes-Benz автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на 5,5 л, а также 571 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что за глянцевый RAM продают в Барнауле за 9,8 млн рублей.