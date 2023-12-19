19 декабря
﻿
Автоновости

Породистый, но битый Mercedes продают в Сибири за 3,9 млн рублей

Породистый Mercedes-Benz G63 AMG 2016 года выпуска продают в Новосибирской области за 3,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Mercedes.
Mercedes.
"Авито"

G-класс был разработан в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, в то время являвшегося акционером компании Mercedes-Benz.

Гражданская версия автомобиля была представлена в 1979 году.

Автомобиль участвовал в ДТП, поэтому продают его битым.

Удар прошел мимо двигателя и рамы, но пришелся в переднюю стойку кузова. Передняя часть деформировалась.

Однако целостность рамы находится под вопросом.

Владелец ласково называет машину породистой. До ДТП Mercedes был в коллекционном состоянии.

"Не намека на ржавчину, в родной краске, мотор без задиров", - подчеркивает продавец.

У Mercedes-Benz автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на 5,5 л, а также 571 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что за глянцевый RAM продают в Барнауле за 9,8 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость