После ДТП в Барнауле женщину-водителя автобуса отстранили от работы

В Барнауле после ДТП 26-летнюю женщину-водителя автобуса временно отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего, пишет официальный сайт города.

Павел Грехов, генеральный директор транспортной компании «Евробус-плюс», к которой относится автобус, заверил, что ответственность предприятия перед пассажирами застрахована, документы для получения пострадавшими страховых выплат подготовят своевременно. Также в компании уже начали проводить внеплановые инструктажи с водителями.

Заместитель начальника Южно-Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора Станислав Ильин сообщил, что в ближайшие дни в транспортной компании «Евробус-плюс» могут провести внеплановую проверку.

Кроме того, первый заместитель главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков подчеркнул, что предприятию «Евробус-плюс» нужно оказать необходимое содействие пострадавшим пассажирам.

Напомним, всем пассажироперевозящим компаниям рекомендовали мобилизовать сотрудников, провести дополнительную работу с водителями.

Altapress.ru писал, что 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.