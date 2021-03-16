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Автоновости

Постоянно пьяным водителям ужесточат наказание

В России планируют увеличить максимальный срок уголовного наказания за систематическое вождение в нетрезвом виде, пишет «Коммерсант».

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В МВД изменения объяснили тем, что людей перестало пугать нынешнее наказание за пьяную езду.

«Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет», — отмечает издание.

Поправки разработали по поручению вице-премьера Юрия Борисова. Изменения корректируют статью 264.1 УК РФ, определяющую наказание для водителей, которые ранее уже попадались пьяными за рулем в рамках КоАП.

Если водителя в течение года поймают пьяным еще раз, то он автоматически станет преступником со всеми предусмотренными последствиями.

«Штраф 100−300 тыс. рублей, лишение свободы на срок до 2 лет и другие виды наказаний. Для тех, кто ранее был судим по статье 264.1, предлагают еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тысяч, исправительных работах — до 2 лет, принудительных работах — до 3 лет, лишении свободы — до 3 лет», — разъясняет издание.

Примечательно, что в 2020 году из всех осужденных по статье 264.1 наказали не в первый раз около 20% водителей.

Ранее пьяных водителей за поездки с детьми предложили лишать прав на пять лет.

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