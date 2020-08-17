Пьяных водителей за поездки с детьми предложили лишать прав на пять лет

Речь идет о водителях, которые в момент правонарушения перевозили детей. Об этом Курдесов уточнил в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Общественник отметил, что в настоящее время таким водителям грозит лишь административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок на 1,5−2 года.

Причем такое наказание касается и тех, кто едет один, и тех, кто везет пассажиров, в том числе детей. Такая «уровниловка» недопустима, считает активист.

«Предлагаем за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трех лет. Если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет», — говорится в письме.

Изменения предлагают внести в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях.

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