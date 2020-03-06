Пьяный сибиряк едва не угробил своих детей, пока зигзагами вез их к бабушке

В Омской области автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, перевозившего двух маленьких пассажиров, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел 5 марта около 18:00 часов на трассе Тюмень — Омск. К экипажу ДПС обратился водитель, сообщивший, что со стороны поселка Любино движется машина Nissan и виляет из стороны в сторону.

Автомобиль остановили. За рулем находился 40-летний мужчина, у которого выявлены признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.

«В салоне автомобиля находились два ребенка, мальчик и девочка 2015 и 2016 годов рождения, один из которых перевозился без использования детского удерживающего устройства», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мама детей находится на работе, а папа решил отвезти их к бабушке, которая проживает в Омске.

В МВД отметили, что будет рассмотрен вопрос о ненадлежащем исполнении отцом детей родительских обязанностей.

Также его привлекут к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.