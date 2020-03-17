Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пьяная сибирячка посадила троих детей в машину и поехала искать мужа

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД задержали нетрезвую автомобилистку с тремя детьми, сообщает региональное МВД.

Алкотестер ГИБДД.
Алкотестер ГИБДД.
22.мвд.рф

Полицейские отреагировали на сообщение жителя Красноярска, рассказавшего, что водитель машины Honda возможно находится в нетрезвом состоянии.

«Транспортное средство было задержано. За рулем оказалась женщина 1984 года рождения с признаками алкогольного опьянения. С ней в автомобиле находились трое детей — девяти, 15-ти и 16-ти лет», — рассказали в ведомстве.

Автоинспекторы провели освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения — 0,87 мг/л.

Информация об инциденте передана в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения проверки. Транспортное средство поместили на спецстоянку.

Как сообщает «ТВК Красноярск», женщина не смогла дозвониться до мужа, который ушел на рыбалку, и отправилась на его поиски.

Напомним, ранее пьяный житель Омской области едва не угробил своих детей, когда вез их к бабушке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость