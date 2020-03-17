Пьяная сибирячка посадила троих детей в машину и поехала искать мужа

Полицейские отреагировали на сообщение жителя Красноярска, рассказавшего, что водитель машины Honda возможно находится в нетрезвом состоянии.
«Транспортное средство было задержано. За рулем оказалась женщина 1984 года рождения с признаками алкогольного опьянения. С ней в автомобиле находились трое детей — девяти, 15-ти и 16-ти лет», — рассказали в ведомстве.
Автоинспекторы провели освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения — 0,87 мг/л.
Информация об инциденте передана в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения проверки. Транспортное средство поместили на спецстоянку.
Как сообщает «ТВК Красноярск», женщина не смогла дозвониться до мужа, который ушел на рыбалку, и отправилась на его поиски.
Напомним, ранее пьяный житель Омской области едва не угробил своих детей, когда вез их к бабушке.