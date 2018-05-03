Пострадали 7 человек: в ГИБДД рассказали подробности ДТП в Барнауле

Утром 3 мая в Барнауле столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали 7 человек, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
Авария произошла в 8 утра в селе Лебяжье на улице Центральная, 236. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla под управлением 38-летнего мужчины выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ВАЗом 21120. За рулем была 34-летняя женщина. Со слов свидетелей, автомобили столкнулись лоб в лоб.
В результате ДТП 7 человек получили телесные повреждения. Водителей автомобилей Toyota и ВАЗа увезли в горбольницу №1. На месте аварии медики оказали помощь пассажирам иномарки: 29-летнему и 44-летнему мужчинам и парню, которому около 20 лет. Двух последних пострадавших госпитализировали.
Маленьким пассажирам ВАЗа — 4-летней девочке и 6-летнему мальчику — медики оказали помощь на месте аварии, их не госпитализировали.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на месте работал 21 человек и 6 единиц техники.
Полицейские проводят проверку.
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