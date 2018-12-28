Появились снимки с места ДТП в Алтайском крае, где пострадали 10 человек

Судя по фотографиям, у ВАЗ-21063 сильнее всего смяты задняя и боковые части. У автомобиля Toyota Noah сильные повреждения передней части, машина лежит на боку.
Altapress.ru писал, что ДТП произошло в 00:10. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 30-летнего водителя выезжал со второстепенной дороги со стороны села Шубенка. Легковушка столкнулась с Toyota Noah, за рулем которой был 35-летний водитель.
По предварительным данным, в автомобиле ВАЗ были водитель и 4 пассажира, а в автомобиле Toyota Noah — водитель и 7 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 10 человек, в том числе восемь детей.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Также проверку начала прокуратура Зонального района Алтайского края. В ведомстве отмечают, что на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.
Прокуратура проверяет порядок организации перевозки детей. Также оценят состояние дорожного полотна и работу коммунальных служб.