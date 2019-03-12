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13 марта
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Автоновости

Появилось видео ДТП, в котором Honda Fit на полном ходу разбивает грузовик в Новосибирске

12 марта в сообществе АСТ-54 опубликовали видео, на котором виден момент, как в медленно выехавший на перекресток грузовик врезается несущийся на большой скорости хэтчбек Honda Fit. В результате аварии с грузовика слетает будка. В эту аварию также попали еще два автомобиля.

Массовая авария в Новосибирске 11 марта 2019 года.
Массовая авария в Новосибирске 11 марта 2019 года.
vk.com/act54

Напомним, массовое ДТП случилось 11 марта на улице Красных зорь в Новосибирске.

Предполагаемые виновники ДТП пытались убежать с места происшествия, но они еле стояли на ногах, так что их легко остановили свидетели. В Honda Fit, которая была промаркирована знаком «Начинающий водитель», находились пятеро пьяных.

На перекрестке с улицей Краузе хэтчбек столкнулся с грузовиком, следом в него же врезались автомобиль Toyota Camry и кроссовер Citroen. Honda Fit уткнулась в сугроб.

Водитель Honda Fit отделался разбитыми носом и губой. Одного из трех пассажиров этого автомобиля увезли на «скорой». Другие участники аварии не пострадали.

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