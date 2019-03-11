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Автоновости

В Новосибирске пьяная компания на Honda Fit устроила массовую аварию

11 февраля в Новосибирске на улице Красных зорь в ДТП попали 4 автомобиля. По словам очевидцев в сообществе АСТ-54, аварию спровоцировала компания пьяных мужчин, ехавших в хэтчбеке Honda Fit.

Массовая авария в Новосибирске 11 марта 2019 года.
Массовая авария в Новосибирске 11 марта 2019 года.
vk.com/act54

Предполагаемые виновники ДТП пытались убежать с места происшествия, но они еле стояли на ногах, так что их легко остановили свидетели.

Honda, на которой установлен знак «Начинающий водитель», ехала по улице Красных зорь и на перекрестке с улицей Краузе столкнулась с грузовиком, следом в него же врезались автомобиль Toyota Camry и кроссовер Citroen. Honda Fit уткнулась в сугроб.

Водитель Honda Fit отделался разбитыми носом и губой. Одного из трех пассажиров этого автомобиля увезли на «скорой». Другие участники аварии не пострадали. Будка у грузовичка полностью разрушена.

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