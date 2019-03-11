В Новосибирске пьяная компания на Honda Fit устроила массовую аварию

Предполагаемые виновники ДТП пытались убежать с места происшествия, но они еле стояли на ногах, так что их легко остановили свидетели.
Honda, на которой установлен знак «Начинающий водитель», ехала по улице Красных зорь и на перекрестке с улицей Краузе столкнулась с грузовиком, следом в него же врезались автомобиль Toyota Camry и кроссовер Citroen. Honda Fit уткнулась в сугроб.
Водитель Honda Fit отделался разбитыми носом и губой. Одного из трех пассажиров этого автомобиля увезли на «скорой». Другие участники аварии не пострадали. Будка у грузовичка полностью разрушена.