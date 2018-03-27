Пожарные помогали убирать снег с улиц Барнаула с помощью самодельного устройства

Напомним, что в минувший понедельник в Барнауле выпало много снега, на уборку которого вышли 115 специальных машин и десятки дворников. Не остались в стороне и пожарные:

27 марта, по данным синоптиков, осадки почти везде в крае прекратятся. Лишь местами пройдет слабый мокрый снег. Но на дорогах края, особенно утром, будет сильная гололедица.

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