Пожарные помогали убирать снег с улиц Барнаула с помощью самодельного устройства

26 марта в Барнауле сняли на видео необычный способ уборки улиц. К пожарной машине прицепили большой металлический скребок, которым вручную управляли двое сотрудников МЧС, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
Напомним, что в минувший понедельник в Барнауле выпало много снега, на уборку которого вышли 115 специальных машин и десятки дворников. Не остались в стороне и пожарные:
27 марта, по данным синоптиков, осадки почти везде в крае прекратятся. Лишь местами пройдет слабый мокрый снег. Но на дорогах края, особенно утром, будет сильная гололедица.
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