«Праворукий» седан Nissan Fuga с кожаным салоном продается в Барнауле за 1,5 млн рублей.

Продавец отмечает, что у седана бензиновый двигатель объемом 2,5 литра. Коробка передач в машине — автоматическая, привод — задний, а руль находится справа.
Подчеркивается, что комплектация автомобиля базовая. У него есть сервисная книжка. Кроме того, обслуживается у дилера.
«Седан привезен из Японии. Без пробега по России и в отличном состоянии. С премиальным кожаным салоном, полным электропаркетом и мультирулем», — говорится в объявлении на «Авито». Пробег — 25 тыс. километров.
По ПТС, владелец у Nissan Fuga — один.