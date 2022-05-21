21 мая
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Автоновости

«Праворукий» седан Nissan Fuga с кожаным салоном продается в Барнауле за 1,5 млн рублей

Черный автомобиль Nissan Fuga 2018 года (второго поколения 2009−2015) продается в Барнауле. Он стоит 1,5 млн рублей и, по словам автора объявления на «Авито», — небитый.

«Праворукий» седан Nissan Fuga с кожаным салоном продается в Барнауле за 1,5 млн рублей.
«Праворукий» седан Nissan Fuga с кожаным салоном продается в Барнауле за 1,5 млн рублей.
"Авито".

Продавец отмечает, что у седана бензиновый двигатель объемом 2,5 литра. Коробка передач в машине — автоматическая, привод — задний, а руль находится справа.

Подчеркивается, что комплектация автомобиля базовая. У него есть сервисная книжка. Кроме того, обслуживается у дилера.

«Седан привезен из Японии. Без пробега по России и в отличном состоянии. С премиальным кожаным салоном, полным электропаркетом и мультирулем», — говорится в объявлении на «Авито». Пробег — 25 тыс. километров.

По ПТС, владелец у Nissan Fuga — один.

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