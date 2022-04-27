27 апреля
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Автоновости

Прибавляйте час. Власти Барнаула рассказали, как долго горожане будут добираться до центра из-за строительства моста на Новом рынке

Утром и вечером барнаульцам, которые едут по делам через Новый рынок, придется выходить на час раньше обычного. Об этом горожан предупредили власти города.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Анна Зайкова.

Так, если раньше человек тратил на дорогу 40 минут, то из-за реконструкции моста он будет добираться до места за 1 час 40 минут, заявил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

«10 мая начнётся строительство первого разворотного кольца у Нового рынка. С этого дня движение из города в сторону Космонавтов по проспекту Ленина по путепроводу будет закрыто. Также нельзя будет проехать по улице Пионеров в сторону Новоугольной. За две недели кольцо будет построено. Важно отметить, что на этот период закрывается только чётная сторона путепровода, а по нечётной стороне движение автотранспорта будет сохранено. Также в этот период на мосту сохраняется движение трамваев», — цитируют его «Вести Алтай».

25 мая мост на Новом рынке будет полностью закрыт.

Для автобусов и маршруток выделят отдельную полосу, чтобы пассажиры максимально быстро доезжали до работы и домой. Владельцы личных автомобилей встанут перед выбором — либо пересаживаться на общественный транспорт, либо тратить на поездки вдвое больше времени, сказал Шеломенцев.

Напомним, ранее городские власти опубликовали участки улиц, на которых будут выделены дополнительные полосы.

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