Прибавляйте час. Власти Барнаула рассказали, как долго горожане будут добираться до центра из-за строительства моста на Новом рынке

Утром и вечером барнаульцам, которые едут по делам через Новый рынок, придется выходить на час раньше обычного. Об этом горожан предупредили власти города.

Так, если раньше человек тратил на дорогу 40 минут, то из-за реконструкции моста он будет добираться до места за 1 час 40 минут, заявил заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

«10 мая начнётся строительство первого разворотного кольца у Нового рынка. С этого дня движение из города в сторону Космонавтов по проспекту Ленина по путепроводу будет закрыто. Также нельзя будет проехать по улице Пионеров в сторону Новоугольной. За две недели кольцо будет построено. Важно отметить, что на этот период закрывается только чётная сторона путепровода, а по нечётной стороне движение автотранспорта будет сохранено. Также в этот период на мосту сохраняется движение трамваев», — цитируют его «Вести Алтай».

25 мая мост на Новом рынке будет полностью закрыт.

Для автобусов и маршруток выделят отдельную полосу, чтобы пассажиры максимально быстро доезжали до работы и домой. Владельцы личных автомобилей встанут перед выбором — либо пересаживаться на общественный транспорт, либо тратить на поездки вдвое больше времени, сказал Шеломенцев.

Напомним, ранее городские власти опубликовали участки улиц, на которых будут выделены дополнительные полосы.