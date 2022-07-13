Приложите ладошку. Три суперсовременных светофора за 4 млн рублей установили в Барнауле

На двух перекрестках установлены светофоры с вызывными устройствами. Чтобы загорелся зеленый свет, нужно поднести ладонь к сенсору.
Такие современные светофоры находятся на пешеходном переходе вблизи Алтайского краевого онкодиспансера на Змеиногорском тракте и на переходе к автобусной и трамвайной остановкам вблизи транспортной развязки Павловский тракт — Малахова.
Работы сделали по проекту «Безопасные качественные дороги», их стоимость составила 4,3 млн рублей.
Ранее светофор установили на еще одном аварийном участке — на перекрёстке ул. Гоголя и ул. Горького.