Приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту

Это связано с технологическими работами. Поезда будут ходить по расписанию. Ранее после взрыва на Крымском мосту президент Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию.

Что произошло

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова 8 ноября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

Напомним, ФСБ установила виновных в теракте на Крымском мосту.