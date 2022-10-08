После взрыва на Крымском мосту Путин поручил сформировать правительственную комиссию

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта.
Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) озвучил официальную позицию — на мосту взорвался грузовик.
«В 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении НАК.
Ранее самолет-разведчик в зоне Крымского моста зафиксировал авиаресурс.