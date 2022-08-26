Самолет-разведчик в зоне Крымского моста зафиксировал авиаресурс

Он сделал круг в зоне напротив Крымского моста, указывает Lenta.ru.
Потом борт последовал обратно. А над территорией Румынии летел с выключенным транспондером. И точное место взлета и посадки Boeing проследить было невозможно.
После этот же борт сделал еще один полет над акваторией Керченского пролива и улетел на авиабазу НАТО в Великобритании.
В 2019 году российский истребитель перехватил у берегов Крыма американский самолет-разведчик. Ранее над Барнаулом и Бийском пролетел американский самолет-разведчик.