26 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Самолет-разведчик в зоне Крымского моста зафиксировал авиаресурс

Британский стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135W зафиксировал авиаресурс Flightradar в акватории Черного моря.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Он сделал круг в зоне напротив Крымского моста, указывает Lenta.ru.

Потом борт последовал обратно. А над территорией Румынии летел с выключенным транспондером. И точное место взлета и посадки Boeing проследить было невозможно.

После этот же борт сделал еще один полет над акваторией Керченского пролива и улетел на авиабазу НАТО в Великобритании.

В 2019 году российский истребитель перехватил у берегов Крыма американский самолет-разведчик. Ранее над Барнаулом и Бийском пролетел американский самолет-разведчик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость