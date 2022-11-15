15 ноября
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Автоновости

Проезд в автобусах Бийска просят увеличить вслед за Барнаулом

Бийские пассажироперевозчики хотят поднять вопрос об увеличении стоимости проезда в автобусах, сообщает «Бийский рабочий».

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Фактические затраты за провоз одного пассажира, по словам перевозчиков, составляют 43 рубля. До такой стоимости поднимать проезд не будут, однако просят увеличить до 30 рублей. По словам предпринимателей, с февраля подорожало все.

«Возить по старым ценам мы просто не можем. Поэтому будем просить повышения стоимости проезда до 30 рублей», — объяснил перевозчик Валерий Попов.

Сейчас тариф — 26 рублей. Однако на проезд в 30 рублей перевозчики не надеются, учитывая платежеспособность бийчан. Если стоимость и увеличат, то на два рубля.

В прошлый раз ее поднимали в Бийске в декабре 2021 года. На основных маршрутах автобусов и трамваев цена билета выросла с 22 до 26 рублей, а на удаленных автобусных маршрутах в бийские поселке — с 28 до 33 рублей.

Ранее алтайский министр транспорта рассказал, надо ли повышать стоимость проезда.

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