14 ноября
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Жизнь

Надо ли повышать стоимость проезда, рассказал алтайский министр транспорта

Стоимость проезда нужно повысить до 30−32 рублей в Барнауле, заявил amic.ru министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Автобус №1 в Барнауле
Автобус №1 в Барнауле
fotobus.msk.ru

Есть запрос на обновление автопарка, поэтому тариф на проезд следует увеличить минимум до 30−32 рублей. Тогда будет возможность приобретать новую технику.

«Тарифы в транспорте — зона ответственности мэрии. Однако, по моему мнению, повышать цену на проезд необходимо. Я бы ездил на чистеньком и новеньком автобусе. В среднем придется платить на 100−200 рублей больше», — подчеркнул Антон Воронов.

Он добавил, что в Барнауле нет муниципальных автобусов и субсидировать их из городского бюджета не получится.

По словам Воронова, он ездил на общественном транспорте в студенчестве. Но пересаживаться на трамваи снова он не собирается. Глава регионального минтранса отмечает, что на машине ему «быстрее и комфортнее».

«Если бы я знал, что трамвай доедет с ул. Попова до пр. Красноармейского быстрее, то пересел бы на общественный транспорт. Но условие одно: чтобы другие пассажиры вели себя культурно», — сказал он.

Напомним, на встрече с мэром Барнаула Вячеславом Франком пассажироперевозчики заявили, что надо поднять цены на проезд. Это связано с подорожанием запчастей, дизельного топлива. Кроме того, растут расходы на зарплаты.

Также стало известно, что после закрытия моста на Новом рынке спрос на проездные вырос вдвое. Сколько стоит транспортная карта и где ее купить — в разборе altapress.ru.

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