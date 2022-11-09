С 1 сентября 2022 года по решению главы города Вячеслава Франка, льготный проезд студентам и школьникам был предоставлен на всех маршрутах автобусов, работающих по регулируемым тарифам.
Меры были приняты в связи с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина. Ранее транспортные карты действовали только в электротранспорте.
На 2022 год за проезд школьников и студентов по льготным проездным, на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов выделено 6,2 млн рублей.
В 2023 году предусмотрено 23,8 млн рублей.
- для школьников — 550 рублей;
- для школьников из малообеспеченных семей — 400 рублей;
- для студентов — 650 рублей.
Приобрести и пользоваться транспортной картой школьники и студенты могут с любого месяца в году. Купить ее можно в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай».
Нужно представить справку об обучении в общеобразовательной организации, и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).
В МУП «Центртранс» по адресу: проспект Ленина, 6, и предоставить справку, что семья признана нуждающейся.
Предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.
В режиме онлайн через личный кабинет на сайте МУП «Центртранс» или в личном кабинете банка.
Электронные транспортные карты «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий» менять не нужно.
Ранее стало известно, что цены на проезд в Барнауле хотят поднять.