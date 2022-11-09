9 ноября
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Потребитель

После закрытия моста в Барнауле спрос на проездные вырос в два раза. Сколько стоит транспортная карта и где ее купить — рассказывает altapress.ru

В Барнауле в сентябре и октябре 2022 года активировано более 20 тыс. школьных и студенческих проездных. С начала осени поездок совершено уже более 2,3 млн, сообщают в администрации города.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

С 1 сентября 2022 года по решению главы города Вячеслава Франка, льготный проезд студентам и школьникам был предоставлен на всех маршрутах автобусов, работающих по регулируемым тарифам.

Меры были приняты в связи с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина. Ранее транспортные карты действовали только в электротранспорте.

На 2022 год за проезд школьников и студентов по льготным проездным, на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов выделено 6,2 млн рублей.

В 2023 году предусмотрено 23,8 млн рублей.

1
Сколько стоит транспортная карта в Барнауле?
  • для школьников — 550 рублей;
  • для школьников из малообеспеченных семей — 400 рублей;
  • для студентов — 650 рублей.
2
Где купить?

Приобрести и пользоваться транспортной картой школьники и студенты могут с любого месяца в году. Купить ее можно в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай».

3
Как получить проездной школьнику?
Проездные билеты
Проездные билеты
Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула

Нужно представить справку об обучении в общеобразовательной организации, и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).

4
Куда обратиться школьникам из малообеспеченных семей?

В МУП «Центртранс» по адресу: проспект Ленина, 6, и предоставить справку, что семья признана нуждающейся.

5
А как получить студенту?
Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула.
Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула.
Анна Зайкова

Предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.

6
Где пополнить баланс проездного билета?

В режиме онлайн через личный кабинет на сайте МУП «Центртранс» или в личном кабинете банка.

Электронные транспортные карты «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий» менять не нужно.

Ранее стало известно, что цены на проезд в Барнауле хотят поднять.

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