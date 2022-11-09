В Барнауле в сентябре и октябре 2022 года активировано более 20 тыс. школьных и студенческих проездных. С начала осени поездок совершено уже более 2,3 млн, сообщают в администрации города.

С 1 сентября 2022 года по решению главы города Вячеслава Франка, льготный проезд студентам и школьникам был предоставлен на всех маршрутах автобусов, работающих по регулируемым тарифам.

Меры были приняты в связи с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина. Ранее транспортные карты действовали только в электротранспорте.

На 2022 год за проезд школьников и студентов по льготным проездным, на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов выделено 6,2 млн рублей.

В 2023 году предусмотрено 23,8 млн рублей.

1 Сколько стоит транспортная карта в Барнауле? для школьников — 550 рублей;

для школьников из малообеспеченных семей — 400 рублей;

для студентов — 650 рублей.

2 Где купить? Приобрести и пользоваться транспортной картой школьники и студенты могут с любого месяца в году. Купить ее можно в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай».

3 Как получить проездной школьнику? Проездные билеты Фото: Пресс-служба администрации г. Барнаула Нужно представить справку об обучении в общеобразовательной организации, и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).

4 Куда обратиться школьникам из малообеспеченных семей? В МУП «Центртранс» по адресу: проспект Ленина, 6, и предоставить справку, что семья признана нуждающейся.

5 А как получить студенту? Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. Анна Зайкова Предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.

6 Где пополнить баланс проездного билета? В режиме онлайн через личный кабинет на сайте МУП «Центртранс» или в личном кабинете банка.

Электронные транспортные карты «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий» менять не нужно.

Ранее стало известно, что цены на проезд в Барнауле хотят поднять.