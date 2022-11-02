Цены на проезд в Барнауле хотят поднять

Перевозчики ссылаются на то, что себестоимость транспортных услуг возросла. Повысили цены на дизель, комплектующие и запчасти, а также увеличили расходы на коммунальные услуги и оплату труда работников.
По их словам, это негативно отражает на работе транспорта. В ближайшее время перевозчики планируют направить уведомление в администрацию города о пересмотре тарифов.
Вячеслав Франк поручил профильному комитету рассмотреть представленные документы, провести расчеты и вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию вопрос о пересмотре цен на проезд.
Сам же мэр считает, что увеличение стоимости проезда не сделает ситуацию лучше.
«В целом глава города назвал сложившуюся ситуацию в работе общественного транспорта непростой. Но, по его мнению, одним увеличением стоимости проезда этот вопрос не решить», — отметили в пресс-службе.
Ранее в Барнауле вспыхнул конфликт между пассажирской и водителем автобуса из-за сложностей с оплатой проезда.