Конфликт вспыхнул между пассажирской и водителем барнаульского автобуса из-за сложностей с оплатой проезда

Женщина вошла в автобус 18-го маршрута и спросила, можно ли оплатить проезд по карте. Она получила утвердительный ответ.
Перед выходом пассажирка подошла к водителю, чтобы уточнить номер для перевода денег. Однако он ответил агрессией.
«Начал называть меня тупой и необразованной, ещё перешёл на „ты“. Я ему ответила, что я ему не подружка, чтобы со мной так разговаривать», — поделилась горожанка.
Женщина отметила, что хотела выйти из без оплаты, но водитель дернул ее за сумку и «затолкал опять в маршрутку». После чего сказал ей оплатить проезд и выйти на следующей остановке.
Она уточнила, чтобы была готова ударить мужчину, но рядом находился ребенок.