29 октября
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Происшествия

Конфликт вспыхнул между пассажирской и водителем барнаульского автобуса из-за сложностей с оплатой проезда

Жительница Барнаула не смогла оплатить проезд в автобусе картой 27 октября. Между ней и водителем разгорелся конфликт, пишет «Черное и Белое».

Водитель автобуса.
Водитель автобуса.
Михаил Хаустов

Женщина вошла в автобус 18-го маршрута и спросила, можно ли оплатить проезд по карте. Она получила утвердительный ответ.

Перед выходом пассажирка подошла к водителю, чтобы уточнить номер для перевода денег. Однако он ответил агрессией.

«Начал называть меня тупой и необразованной, ещё перешёл на „ты“. Я ему ответила, что я ему не подружка, чтобы со мной так разговаривать», — поделилась горожанка.

Женщина отметила, что хотела выйти из без оплаты, но водитель дернул ее за сумку и «затолкал опять в маршрутку». После чего сказал ей оплатить проезд и выйти на следующей остановке.

Она уточнила, чтобы была готова ударить мужчину, но рядом находился ребенок.

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