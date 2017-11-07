"Барнаульские" мотоциклы уступили BMW звание самых популярных в России

Продажи собираемых в Барнауле из китайских мотокомплектов мотоциклов Racer за 9 месяцев 2017 года упали на 42%. Из-за этого Racer лишился статуса самой популярной марки в стране, пропустив вперед BMW. Это происходит на фоне того, что компания "Актас" (собирает в Барнауле мототехнику Racer) ищет новое помещение для производственного цеха. Однако причиной падения продаж стало не это, рассказал altapress.ruдиректор фирмы Василий Артемьев.
Стали стоить как "Жигули"
Спрос на мотоциклы Racer за два года упал почти вдвое. В 2016 году продажи бренда сократились на 46%, за девять месяцев 2017 года — на 42%. В целом же рынок мототехники в России с начала года стал теснее на 38%. Таковы данные аналитического агентства "Автостат".
В итоге в 2017 году Racer уступил бренду BMW звание самой популярной марки на рынке новой мототехники. Василий Артемьев объясняет это тем, что люди, которые покупают BMW, по-прежнему могут себе это позволить.
В бюджетном сегменте ситуация иная. Повышение цен после падения курса рубля и снижение реальных доходов населения заставили потенциальных покупателей Racer отказаться от покупки. Некоторые предпочли потратить те же 70-90 тыс. рублей на подержанные "Жигули".
Василий Артемьев,
директор компании "Актас":
Если бы у нас не было сборочного производства, цены были бы еще выше. И спрос, соответственно, меньше. Что будет происходить дальше, сказать сложно.
Также на снижении продаж скутеров и мопедов сказалось то, что на них запретили ездить без водительских прав, считает Артемьев. Раньше если у человека забирали водительское удостоверение за пьяную езду, он мог пересесть на малокубатурную технику. Сейчас такой альтернативы нет.
Racer переезжает
Производство мотоциклов Racer у многих ассоциировалось со структурами обанкротившейся "Росбыттехники". Однако Василий Артемьев опроверг эту информацию. По его словам, "Актас" лишь арендовал помещения "Росбыттехники" на проспекте Космонавтов. Также "Росбыттехника" была одним из дилеров и продавала мототехнику Racer в магазинах сети "5 элемент".
После банкротства "Росбыттехники" "Актас" вынужден был покинуть цех, в котором собирал Racer несколько лет. Сейчас руководство фирмы ищет новую площадку в Барнауле, где можно развернуть производство. Возобновить выпуск мототехники компания рассчитывает зимой.
По словам Артемьева, переезд сборочного производства не повлечет за собой дефицит мотоциклов и мопедов Racer у дилеров. Дело в том, что компания выпускает технику циклами: после нескольких месяцев труда следует запланированный перерыв. Он также длится месяцами. График работы ежегодно меняется в зависимости от потребностей рынка.
Факт
Две модели Racer входят в топ-5 самых продаваемых мотоциклов в России. Модель RC250 занимает второе место (за три квартала 2017 года продано 293 шт.; -47%). Менее мощный RC100 разошелся тиражом 212 экземпляров (-1,5%). В общем рейтинге продаж он занял 4 место. Источник: "Автостат".
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