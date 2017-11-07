"Барнаульские" мотоциклы уступили BMW звание самых популярных в России

Стали стоить как "Жигули"

Спрос на мотоциклы Racer за два года упал почти вдвое. В 2016 году продажи бренда сократились на 46%, за девять месяцев 2017 года — на 42%. В целом же рынок мототехники в России с начала года стал теснее на 38%. Таковы данные аналитического агентства "Автостат".

В итоге в 2017 году Racer уступил бренду BMW звание самой популярной марки на рынке новой мототехники. Василий Артемьев объясняет это тем, что люди, которые покупают BMW, по-прежнему могут себе это позволить.

В бюджетном сегменте ситуация иная. Повышение цен после падения курса рубля и снижение реальных доходов населения заставили потенциальных покупателей Racer отказаться от покупки. Некоторые предпочли потратить те же 70-90 тыс. рублей на подержанные "Жигули".

Василий Артемьев,

директор компании "Актас":

Если бы у нас не было сборочного производства, цены были бы еще выше. И спрос, соответственно, меньше. Что будет происходить дальше, сказать сложно.

Также на снижении продаж скутеров и мопедов сказалось то, что на них запретили ездить без водительских прав, считает Артемьев. Раньше если у человека забирали водительское удостоверение за пьяную езду, он мог пересесть на малокубатурную технику. Сейчас такой альтернативы нет.

Racer переезжает

Производство мотоциклов Racer у многих ассоциировалось со структурами обанкротившейся "Росбыттехники". Однако Василий Артемьев опроверг эту информацию. По его словам, "Актас" лишь арендовал помещения "Росбыттехники" на проспекте Космонавтов. Также "Росбыттехника" была одним из дилеров и продавала мототехнику Racer в магазинах сети "5 элемент".

После банкротства "Росбыттехники" "Актас" вынужден был покинуть цех, в котором собирал Racer несколько лет. Сейчас руководство фирмы ищет новую площадку в Барнауле, где можно развернуть производство. Возобновить выпуск мототехники компания рассчитывает зимой.

По словам Артемьева, переезд сборочного производства не повлечет за собой дефицит мотоциклов и мопедов Racer у дилеров. Дело в том, что компания выпускает технику циклами: после нескольких месяцев труда следует запланированный перерыв. Он также длится месяцами. График работы ежегодно меняется в зависимости от потребностей рынка.

Факт

Две модели Racer входят в топ-5 самых продаваемых мотоциклов в России. Модель RC250 занимает второе место (за три квартала 2017 года продано 293 шт.; -47%). Менее мощный RC100 разошелся тиражом 212 экземпляров (-1,5%). В общем рейтинге продаж он занял 4 место. Источник: "Автостат".

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