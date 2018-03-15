Прокуратура нашла нарушения в работе платной парковки на вокзале в Барнауле

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ревизоры не увидели на парковке вывеску с наименованием оказывающей услуги организации, ее адресом режим работы и другой положенной по закону информации.

Кроме того, на территории парковки правоохранители насчитали всего восемь парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15. Более того, на момент проверки на этих местах стояли машины без знаков "Инвалид", хотя свободных мест вокруг было предостаточно.

По результатам проверки два должностных лица привлекли к административной ответственности, а руководитель муниципального "Автодорстроя" (оператор парковки) получил от прокуратуры представление.

Также прокуратура проверила тарифную политику стоянки. Оставить машину на час здесь стоит 50 рублей, абонемент на сутки продают за 150 рублей, на месяц — за 3 тыс. рублей. Такие значения установил координационный совет по ценообразованию администрации Барнаула. Прокуратура не нашла в этом решении ничего противозаконного.

Напомним, парковка на Привокзальной площади стала платной с 25 ноября 2017 года. Ее вместимость — 150 машиномест.

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