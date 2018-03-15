Прокуратура нашла нарушения в работе платной парковки на вокзале в Барнауле

Прокуратура выявила два нарушения на первой и пока единственной в Барнауле муниципальной стоянке у ж/д-вокзала. По итогам проверки двух человек наказали, а руководителю организации-оператору парковки вынесли представление.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ревизоры не увидели на парковке вывеску с наименованием оказывающей услуги организации, ее адресом режим работы и другой положенной по закону информации.
Кроме того, на территории парковки правоохранители насчитали всего восемь парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15. Более того, на момент проверки на этих местах стояли машины без знаков "Инвалид", хотя свободных мест вокруг было предостаточно.
По результатам проверки два должностных лица привлекли к административной ответственности, а руководитель муниципального "Автодорстроя" (оператор парковки) получил от прокуратуры представление.
Также прокуратура проверила тарифную политику стоянки. Оставить машину на час здесь стоит 50 рублей, абонемент на сутки продают за 150 рублей, на месяц — за 3 тыс. рублей. Такие значения установил координационный совет по ценообразованию администрации Барнаула. Прокуратура не нашла в этом решении ничего противозаконного.
Напомним, парковка на Привокзальной площади стала платной с 25 ноября 2017 года. Ее вместимость — 150 машиномест.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.