Прокуратура выяснила, кто разрушал новые дороги в Барнауле

Добытчики песка в барнаульских поселках перевозили тяжелые грузы по недавно отремонтированным дорогам, несмотря на весовые ограничения, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Главе города внесли представление об устранении нарушений.

Песок добывают в районе поселка Ильча и Затона. После погрузки в автотранспорт его перевозят на предприятия и строительные площадки города в том числе и по только отремонтированным участкам, что «не обеспечивает сохранность автомобильных дорог», так как машины едут с превышением допустимой нагрузки.

Уполномоченные органы весогабаритный контроль не проводили, установили в прокуратуре.

Теперь глава Барнаула Вячеслав Франк должен принять меры для устранения нарушений.

Ранее Счетная палата выяснила причину плохих дорог в России.