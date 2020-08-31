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Автоновости

Прокуратура выяснила, кто разрушал новые дороги в Барнауле

Добытчики песка в барнаульских поселках перевозили тяжелые грузы по недавно отремонтированным дорогам, несмотря на весовые ограничения, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Главе города внесли представление об устранении нарушений.

Грузовик. Фура.
Грузовик. Фура.
altapress.ru

Песок добывают в районе поселка Ильча и Затона. После погрузки в автотранспорт его перевозят на предприятия и строительные площадки города в том числе и по только отремонтированным участкам, что «не обеспечивает сохранность автомобильных дорог», так как машины едут с превышением допустимой нагрузки.

Уполномоченные органы весогабаритный контроль не проводили, установили в прокуратуре.

Теперь глава Барнаула Вячеслав Франк должен принять меры для устранения нарушений.

Ранее Счетная палата выяснила причину плохих дорог в России.

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