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Автоновости

Проспект Ленина у Нового рынка почти полностью перекроют для ремонта

С сегодняшнего дня, 6 июля, специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании начинают перекладку сети по пр. Ленина в районе Нового рынка. Проспект будут перекрывать, сообщает официальный сайт Барнаула.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Анна Зайкова, altapress.ru.

С 6 по 18 июля будет перекрыто движение:

  • по всей ширине проезжей части улицы Пионеров в районе здания № 102-б («Факория-джинс») по пр. Ленина,
  • по 2/3 проезжей части дороги четной стороны проспекта Ленина в районе этого здания.

С 19 по 30 июля будет ограничено движение по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной сторон пр. Ленина в районе здания № 102б.

С 31 июля по 14 августа закроют для транспорта 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне пр. Ленина в районе жилого дома № 113.

Из-за ремонтных работ с 26 по 28 июля движение трамваев по проспекту будет остановлено. Вагоны маршрута № 1 в эти дни будут следовать по схеме: …пр. Калинина, далее по ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Советской Армии до трамвайного депо № 1; маршрута № 7 — по схеме: …пр. Красноармейский, ул. Анатолия, ул. Челюскинцев, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Антона Петрова, далее по маршруту. Маршрут № 4 полностью закроют.

Сейчас на участке идут подготовительные работы. За время ремонтов там переложат 280 метров тепловых сетей. Возраст труб, которые предстоит заменить, составляет 55 лет, диаметр — 630 мм.

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