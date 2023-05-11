Просторный минивэн со встроенным телевизором продают за 2,2 млн рублей в Барнауле

Nissan Serena 2019 года выпуска продают за 2,2 млн рублей в Барнауле. В нем места хватит для всех, а заскучать в дороге не даст телевизор.

Nissan Serena 2019 года выпуска за 2.2 млн рублей

У Nissan Serena 2019 года выпуска обновленный дизайн. Бампер украшает оригинальная решетка радиатора с черно-хромированным оформлением. Кузов имеет вытянутую спереди форму и выкрашен в серебряный цвет.

Салон у автомобиля - уютный. Здесь есть три ряда сидений, обтянутые мягкой тканью. Сзади сидений прикреплен откидной столик.

На потолке минивэна установлен небольшой телевизор. Изображение на него транслирует мультимедийная система, установленная слева от водителя.

Задние сидения откидываются, увеличивая багажное пространство.

В систему безопасности автомобиля входят видеокамеры кругового обзора, система предотвращения ДТП с распознаванием пешеходов, мониторинг «слепых зон» при движении задним ходом. А также полуавтономное вождение в пределах полосы.

У Nissan Serena бензиновый двигатель на 2 л, коробка передач - вариатор, 150 лошадиных сил. Он проехал 78 тыс. км без пробега по России.