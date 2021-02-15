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Автоновости

Провернуло на 180 градусов: на барнаульском перекрестке произошло ДТП

Днем 14 февраля в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной столкнулись Лексус и Рено.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор. Очевидец передал видео «Инцидент Барнаул».

На нем видно, как Лексус решил успеть проскочить на красный свет, однако в него врезался Рено. От удара Лексус развернуло на 180 градусов.

Ранее в Алтайском крае, между Крутихой и Камне-на-ОБи, произошла серьезная авария с участием такси.

Водитель, мужчина 1980 года рождения, за рулем Toyota Echo не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1990 года рождения.

Водитель и пассажир Toyota Echo погибли на месте.

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