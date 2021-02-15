Провернуло на 180 градусов: на барнаульском перекрестке произошло ДТП

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор. Очевидец передал видео «Инцидент Барнаул».
На нем видно, как Лексус решил успеть проскочить на красный свет, однако в него врезался Рено. От удара Лексус развернуло на 180 градусов.
Ранее в Алтайском крае, между Крутихой и Камне-на-ОБи, произошла серьезная авария с участием такси.
Водитель, мужчина 1980 года рождения, за рулем Toyota Echo не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1990 года рождения.
Водитель и пассажир Toyota Echo погибли на месте.