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Происшествия

В Алтайском крае произошла серьезная авария с автомобилем такси, двое погибли (обновлено)

В Алтайском крае 9 февраля произошла страшная авария между Крутихой и Камнем-на-Оби, сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП между Крутихой и Камнем-на-Оби.
ДТП между Крутихой и Камнем-на-Оби.
t.me/vkurse22

Столкнулись легковые автомобили, один из них был с наклейками сервиса такси. Со слов свидетелей, водитель такси погиб. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.

ДТП между Крутихой и Камнем-на-Оби.
ДТП между Крутихой и Камнем-на-Оби.
t. me/vkurse22

8 февраля в метель водитель минивэна при обгоне выехал на встречную полосу в Крутихинском районе и столкнулся с другим автомобилем. Травмы получили три человека.

Из-за резких перепадов температуры на дорогах края сильная гололедица.

Обновлено 16:15

Авария произошла на 150 км автодороги «Павловск — Камень-на-Оби — гр. Новосибирской области» в Крутихинском районе. Водитель, мужчина 1980 года рождения, за рулем Toyota Echo не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1990 года рождения.

Водитель и пассажир Toyota Echo погибли на месте, сообщили в краевой ГИБДД.

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