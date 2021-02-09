В Алтайском крае произошла серьезная авария с автомобилем такси, двое погибли (обновлено)

Столкнулись легковые автомобили, один из них был с наклейками сервиса такси. Со слов свидетелей, водитель такси погиб. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.
8 февраля в метель водитель минивэна при обгоне выехал на встречную полосу в Крутихинском районе и столкнулся с другим автомобилем. Травмы получили три человека.
Из-за резких перепадов температуры на дорогах края сильная гололедица.
Обновлено 16:15
Авария произошла на 150 км автодороги «Павловск — Камень-на-Оби — гр. Новосибирской области» в Крутихинском районе. Водитель, мужчина 1980 года рождения, за рулем Toyota Echo не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1990 года рождения.
Водитель и пассажир Toyota Echo погибли на месте, сообщили в краевой ГИБДД.