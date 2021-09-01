«Птичка вылетела». Какие штрафы смогут обжаловать российские автомобилисты с 1 сентября

3 Как водителей будут извещать о нарушениях?

1 сентября также вступило в силу постановление правительства от 19 июня 2021 года № 947, сообщают РИА Новости. Оно утверждает порядок извещения автомобилистов о штрафах.

По правилам, уведомительный документ получателю направляет почтовое отделение. Используются при этом Госуслуги. Документ считается доставленным с момента размещения его в личном кабинете и в течение следующих 7 дней.