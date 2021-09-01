«Птичка вылетела». Какие штрафы смогут обжаловать российские автомобилисты с 1 сентября

Жалобы смогут подавать те, чьи нарушения автоматически зафиксированы фото- и видеосъемкой.
Согласно новому федеральному закону, жалобу можно подать не только «по старинке», но и в электронном формате — через портал Госуслуг.
1 сентября также вступило в силу постановление правительства от 19 июня 2021 года № 947, сообщают РИА Новости. Оно утверждает порядок извещения автомобилистов о штрафах.
По правилам, уведомительный документ получателю направляет почтовое отделение. Используются при этом Госуслуги. Документ считается доставленным с момента размещения его в личном кабинете и в течение следующих 7 дней.