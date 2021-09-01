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Автоновости

«Птичка вылетела». Какие штрафы смогут обжаловать российские автомобилисты с 1 сентября

В России автомобилистам разрешат обжаловать штрафы, выписанные при помощи фото- и видеофиксации. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября.

Комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
04.мвд.рф
1 Кому разрешат обжаловать штрафы?

Жалобы смогут подавать те, чьи нарушения автоматически зафиксированы фото- и видеосъемкой.

2 Как обжаловать?

Согласно новому федеральному закону, жалобу можно подать не только «по старинке», но и в электронном формате — через портал Госуслуг.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов
3 Как водителей будут извещать о нарушениях?

1 сентября также вступило в силу постановление правительства от 19 июня 2021 года № 947, сообщают РИА Новости. Оно утверждает порядок извещения автомобилистов о штрафах.

По правилам, уведомительный документ получателю направляет почтовое отделение. Используются при этом Госуслуги. Документ считается доставленным с момента размещения его в личном кабинете и в течение следующих 7 дней.

Чек. деньги.
Чек. деньги.
ССО
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