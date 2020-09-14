Пьяным россиянам хотят запретить кататься на роликовых коньках

Изменения коснутся правил тонировки, парковки на «островках безопасности», а также езды на самокатах, скейтбордах и роликах, пишет «Коммерсантъ».
Авторы инициативы вводят новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ).
Под ним подразумеваются электросамокаты, сегвеи, ролики и скейтборды.
Владельцев СИМ выделят в отдельную категорию участников движения и для них будет введен запрет на управление в пьяном виде.
При совместном движении с пешеходами нельзя будет разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч. Отдельные ограничения прописаны для детей и подростков.
Изменения
Также в Минтрансе предлагают расширить зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», запретить парковку на «островках безопасности», ограничить скорость автобусов, пишет znak.com.
Также меняются правила контроля тонировки (учитывается новый ГОСТ), изменения позволят использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.