Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Пьяным россиянам хотят запретить кататься на роликовых коньках

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект поправок в Правила дорожного движения (ПДД).

Ролики.
Ролики.
СС0

Изменения коснутся правил тонировки, парковки на «островках безопасности», а также езды на самокатах, скейтбордах и роликах, пишет «Коммерсантъ».

Авторы инициативы вводят новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ).

Под ним подразумеваются электросамокаты, сегвеи, ролики и скейтборды.

Владельцев СИМ выделят в отдельную категорию участников движения и для них будет введен запрет на управление в пьяном виде.

При совместном движении с пешеходами нельзя будет разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч. Отдельные ограничения прописаны для детей и подростков.

Изменения

Также в Минтрансе предлагают расширить зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», запретить парковку на «островках безопасности», ограничить скорость автобусов, пишет znak.com.

Также меняются правила контроля тонировки (учитывается новый ГОСТ), изменения позволят использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость