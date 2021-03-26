Пять перекрестков в Барнауле оборудуют видеокамерами

«Алтайавтодор» установит пять рубежей контроля с использованием видеофиксации. Это перекрестки:
- пр. Красноармейского — ул. Ползунова,
- пр. Калинина — ул. Профинтерна,
- пр. Ленина — ул. Партизанская,
- Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна,
- ул. Попова — ул. Энтузиастов.
Камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушения правил дорожного движения. На пр. Ленина и Красноармейском также будет контролироваться скоростной режим.
Комплексы заработают до 31 октября.
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