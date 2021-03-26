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Пять перекрестков в Барнауле оборудуют видеокамерами

В местах концентрации ДТП в Барнауле установят комплексы видеофиксации нарушений. В администрации города рассказали, где именно они появятся.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Алтайавтодор» установит пять рубежей контроля с использованием видеофиксации. Это перекрестки:

  • пр. Красноармейского — ул. Ползунова,
  • пр. Калинина — ул. Профинтерна,
  • пр. Ленина — ул. Партизанская,
  • Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна,
  • ул. Попова — ул. Энтузиастов.

Камеры будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушения правил дорожного движения. На пр. Ленина и Красноармейском также будет контролироваться скоростной режим.

Комплексы заработают до 31 октября.

Ранее дорожники рассказали, где в Барнауле появятся новые светофоры.

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