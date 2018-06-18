Ради экономии автомобилисты стали отказываться от ОСАГО

Эксперты предполагают, что снижение продаж полисов связано с ростом числа автомобилистов, отказавшихся от ОСАГО. Возможно, россияне все чаще не пользуются авто ради экономии средств, а значит, и ОСАГО им не нужен, считает замгендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин.

При этом количество проданных новых автомобилей, наоборот, значительно выросло.

По сравнению с показателями первых трех месяцев 2017 года, россияне купили на 100 тысяч меньше полисов обязательного страхования (падение на 1,3%, до 7,9 млн полисов). Еще сильнее упали премии по ОСАГО — на 4,6%, до 46 млрд рублей. В то же время продажи автомобилей только растут. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2018 года было продано 392 тысячи машин, что на 21,7% больше, чем за тот же период 2017-го.

До конца лета Центробанк намерен повысить базовые тарифы ОСАГО, из-за чего стоимость полиса вырастет на 20%. Таким образом, его средняя цена составит уже не 5800, а 7000 рублей. Однако это не единственное неприятное последствие реформы автострахования.

"Эти меры реализуются только с одной целью — повысить прибыльность страховых компаний", — рассказал ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал для страховщиков ОСАГО более проблемным. Регион занял 44-е место в рейтинге проблемных по ОСАГО регионов. За 2017 год он поднялся на две строчки и приблизился к территориям, ситуацию в которых страховщики оценивают как критичную. Это следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.