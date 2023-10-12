12 октября
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Автоновости

Раритетную Toyota Crown продают в Барнауле за 630 тыс. рублей

Серый Toyota Crown 1998 года выпуска продают в Барнауле за 630 тыс. рублей. Объявление разместили на drom.

Раритетную Toyota Crown продают в Барнауле за 630 тыс. рублей.
Раритетную Toyota Crown продают в Барнауле за 630 тыс. рублей.
drom.ru

Хоть старичку уже и 25 лет, но на покой он не хочет.

Автомобиль выглядит отлично. Водитель признает, что есть пару жизненных царапин.

Внутри салон просто идеален. Сидения чистые, несмотря на светлый цвет.

Вообще Toyota Crown выглядит так, будто 20 лет назад на ней катался самый крутой бандит в городе.

В машину вложили много сил и денег. По технической части никаких нареканий нет.

Продавец заменил проводку под музыку, а в багажнике установил сабвуфер.

Отмечается, что внутри Toyota очень хорошая шумоизоляция.

У седана бензиновый двигатель на 2,5 л, 200 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.

Ранее что за синюю вишенку продают в Барнауле всего за 380 тыс. рублей.

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