1 сентября
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Автоновости

Расчет выплат по ОСАГО изменят в России с середины сентября

Расчет выплат по ОСАГО изменят в России с 11 сентября, следует из постановления ЦБ.

ОСАГО.
ОСАГО.
Михаил Хаустов

Теперь, при расчете стоимости авторемонта, будут учитывать стоимость аналогов запчастей, если оригинальных нет на отечественном рынке. Это относится ко всем маркам машин.

Планируется, что изменение поможет «отсечь» некачественные запчасти.

По информации Центробанка, сейчас информация о стоимости отсутствующей оригинальной запчасти не попадает в справочник.

«Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО», — уточнили в ЦБ.

Ранее сенаторы предложили ввести ОСАГО для электросамокатов.

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