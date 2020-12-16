Распродажу больничных автомобилей за 30−60 тыс. рублей устроили в Сибири

О продаже нескольких автомобилей медучреждений, находящихся в госсобственности, объявил региональный Фонд имущества.
На торги, которые состоятся 21 января, выкатят три автомобиля Республиканского клинического наркологического диспансера.
«Основанием для продажи имущества является распоряжение министерства имущественных и земельных отношений республики от 3 декабря», — отмечает издание.
Цена автомобилей будет расти с определенным шагом — если на торги придут желающие.
На аукцион выставят:
- красный ВАЗ-21043 (2006 года выпуска), ПТС выдан в 2008-м, начальная цена продажи — 27 000 рублей;
- ярко-белый ВАЗ-21074 (2007 года выпуска), ПТС выдан в 2007-м, начальная цена продажи — 35 000 рублей;
- ГАЗ-330202 (2005 года выпуска), ПТС выдан в 2008-м, начальная цена продажи — 59 000 рублей.
Кроме того, 20 января попытаются продать за 61,5 тыс. рублей ГАЗ-22172, который служил Абаканской межрайонной клинической больнице.
Ранее сообщали про благородного губернатора Омской области, который старые машины отдал медикам, чтобы закупить новые на 53 млн рублей.