Распродажу больничных автомобилей за 30−60 тыс. рублей устроили в Сибири

В Хакасии по распоряжению чиновников, отвечающих за имущество, решили продать автомобили больниц, сообщает 19rus.info .

О продаже нескольких автомобилей медучреждений, находящихся в госсобственности, объявил региональный Фонд имущества.

На торги, которые состоятся 21 января, выкатят три автомобиля Республиканского клинического наркологического диспансера.

«Основанием для продажи имущества является распоряжение министерства имущественных и земельных отношений республики от 3 декабря», — отмечает издание.

Цена автомобилей будет расти с определенным шагом — если на торги придут желающие.

На аукцион выставят:

красный ВАЗ-21043 ( 2006 года выпуска), ПТС выдан в 2008-м , начальная цена продажи — 27 000 рублей;

2006 года выпуска), ПТС выдан в 2008-м начальная цена продажи — 27 000 рублей; ярко-белый ВАЗ-21074 ( 2007 года выпуска), ПТС выдан в 2007-м , начальная цена продажи — 35 000 рублей;

2007 года выпуска), ПТС выдан в 2007-м начальная цена продажи — 35 000 рублей; ГАЗ-330202 ( 2005 года выпуска), ПТС выдан в 2008-м , начальная цена продажи — 59 000 рублей.

Кроме того, 20 января попытаются продать за 61,5 тыс. рублей ГАЗ-22172, который служил Абаканской межрайонной клинической больнице.

Ранее сообщали про благородного губернатора Омской области, который старые машины отдал медикам, чтобы закупить новые на 53 млн рублей.