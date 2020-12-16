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Автоновости

Распродажу больничных автомобилей за 30−60 тыс. рублей устроили в Сибири

В Хакасии по распоряжению чиновников, отвечающих за имущество, решили продать автомобили больниц, сообщает 19rus.info.

Ключи от автомобиля.
Ключи от автомобиля.
Открытые источники в Интернете (СС0)

О продаже нескольких автомобилей медучреждений, находящихся в госсобственности, объявил региональный Фонд имущества.

На торги, которые состоятся 21 января, выкатят три автомобиля Республиканского клинического наркологического диспансера.

«Основанием для продажи имущества является распоряжение министерства имущественных и земельных отношений республики от 3 декабря», — отмечает издание.

Цена автомобилей будет расти с определенным шагом — если на торги придут желающие.

На аукцион выставят:

  • красный ВАЗ-21043 (2006 года выпуска), ПТС выдан в 2008-м, начальная цена продажи — 27 000 рублей;
  • ярко-белый ВАЗ-21074 (2007 года выпуска), ПТС выдан в 2007-м, начальная цена продажи — 35 000 рублей;
  • ГАЗ-330202 (2005 года выпуска), ПТС выдан в 2008-м, начальная цена продажи — 59 000 рублей.

Кроме того, 20 января попытаются продать за 61,5 тыс. рублей ГАЗ-22172, который служил Абаканской межрайонной клинической больнице.

Ранее сообщали про благородного губернатора Омской области, который старые машины отдал медикам, чтобы закупить новые на 53 млн рублей.

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