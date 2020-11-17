Благородный губернатор, передавший машины медикам, купит новые на 53 млн рублей

В Омской области решили закупить 37 новых автомобилей для чиновников, которые отдали медикам старые машины, сообщает « Подъем ».

В середине октября омский губернатор Александр Бурков рассказал в своем Instagram, что отдал медикам часть машин правительства региона.

«Я принял решение с этой недели направить машины правительства области нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность наших медицинских работников», — объяснил глава региона свой благородный жест.

Бурков заявил, что в «этой чрезвычайной ситуации» у властей региона нет другого выхода. Также рассказал, что часть сотрудников правительства перевели на удаленку.

Накануне выяснилось, что что управление контрактной системы правительства региона закупает новые автомобили — 37 машин за 52,9 млн рублей.

К примеру, чиновники хотят приобрести 14 Toyota Camry, три бизнес-седана KIA К5 и три внедорожника Nissan Terrano. Некоторые закупки разобрали в Штабе Навального.

Как уточняет издание со ссылкой на пресс-службу губернатора, решение о закупке приняли еще до пандемии. Более того, новые машины власти необходимы, поскольку старые часто ломаются.

Ранее отправили в отставку главу омского минздрава Ирину Солдатову — после скандала с ковидными тяжелобольными.