В Сибири главу регионального минздрава отправили в отставку после скандала с ковидными тяжелобольными

Основанием стал скандал в Омске 27 октября, когда двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение 10 часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах.

Медики заявили, что возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пожилых пациентов, пишет ТАСС.

Тогда врачи скорой помощи привезли задыхающихся коронавирусных пациентов к зданию областного минздрава.

Две кареты скорой помощи стояли у минздрава со включенными сиренами, позже к ним присоединилась еще одна машина, но без пациента. Потом подъехала полиция.

Врачи сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар БСМП.

Губернатору вмешался в ситуацию. <При этом Бурков отказался от собственной реабилитации после заболевания коронавирусом.>

«Это было ЧП. Причина — это системный сбой в минздраве, т. е. в самой системе управления медицинскими учреждениями и во взаимодействии Минздрава со скорыми, со стационарами ковидными. Получили такой сбой, такую преступную халатность», — заявил Бурков в эфире ГТРК «Иртыш».

Глава региона пообещал принять по итогам расследования кадровые решения. По его словам, главная задача властей области — «сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись».

Ранее глава минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.