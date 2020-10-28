В Сибири скорая помощь от безысходности привезла тяжелых больных к зданию минздрава

Пациенты находились в тяжелом состоянии и не могли дышать без кислорода. На 10-часовое катание от больницы к больнице медики истратили четыре кислородных баллона.
Две кареты скорой помощи стояли у минздрава со включенными сиренами, позже к ним присоединилась еще одна машина, но без пациента. Потом подъехала полиция.
Врачи сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар БСМП.
В министерстве отреагировали на ситуацию — пациентов госпитализировали.
«По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Источники Om1.ru сообщили, что один из пациентов скорой, которая приезжала к минздраву, скончался в больнице.
Жители региона в соцсетях требуют отставки главы местного минздрава Ирины Солдатовой.
Ранее глава минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.