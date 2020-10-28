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В Сибири скорая помощь от безысходности привезла тяжелых больных к зданию минздрава

Врачи скорой помощи в Омске привезли задыхающихся коронавирусных пациентов к зданию областного минздрава, пишет Город55. Больных нигде не принимали на госпитализацию.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Пациенты находились в тяжелом состоянии и не могли дышать без кислорода. На 10-часовое катание от больницы к больнице медики истратили четыре кислородных баллона.

Две кареты скорой помощи стояли у минздрава со включенными сиренами, позже к ним присоединилась еще одна машина, но без пациента. Потом подъехала полиция.

Врачи сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар БСМП.


В министерстве отреагировали на ситуацию — пациентов госпитализировали.

«По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источники Om1.ru сообщили, что один из пациентов скорой, которая приезжала к минздраву, скончался в больнице.

Жители региона в соцсетях требуют отставки главы местного минздрава Ирины Солдатовой.

Ранее глава минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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