Расширение объездной дороги в Барнауле идет с опережением графика

Расширение объездной дороги вокруг Барнаула идет с опережением графика, заявили в краевом министерстве транспорта. С 12 июля там закрыли движение от Южного тракта до моста через реку Барнаулку.

Быстрый темп работ позволит уже сегодня, 12 августа, перенаправить проезд по другой полосе в ту же сторону — от ул. Власихинской к пос. Южный, заявили в минтрансе.

«На данный момент выполнено более 30% работ, мы планируем завершить основные строительные мероприятия осенью, а до конца года закончить устройство освещения и барьерного ограждения для безопасного движения, автобусных остановок с заездными карманами и автопавильонами, переходов и тротуаров», — рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Стоимость расширения проезжей части до четырех полос составит около 465 млн рублей.