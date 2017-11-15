Кто должен убирать снег на тротуарах и во дворах Барнаула. И куда жаловаться, если этого не происходит?

В Барнауле дорожники перешли на зимний режим работы. И хотя снега пока выпало мало, им уже приходилось работать ночами напролет. Altapress.ru уточнил в комитете по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи, кто какие участки должен убирать, и что делать горожанам, если этого не происходит.
Все дороги общего пользования местного значения. В их число не входят шоссе Ленточный бор, развязка проспекта Красноармейского и улицы Мамонтова с новым мостом через Обь, а также участок Павловского тракта в районе поворота на аэропорт. Эти дороги находятся в собственности Алтайского края, за их содержание отвечает "Алтайавтодор".
Внутриквартальные и дворовые проезды должны содержать собственники домов или предприятий. Они могут делать это самостоятельно (например, силами работников ТСЖ или УК) или заключить договор со сторонней организацией.
С прошлой зимы администрация города взяла на себя содержание внутриквартальных проездов, ведущих к социально значимым учреждениям. Их распределили пропорционально между муниципальным "Автодорстроем" и администрациями районов. Зимой 2016-2017 на расчистку таких проездов из бюджета потратили более 6 млн рублей.
По заданию муниципалитета этим занимается "Автодорстрой". На более оживленных должны убирать чаще, чем на второстепенных.
"Автодорстрой" составил схемы очистки тротуаров. За каждой бригадой закреплены участки для механизированной и ручной уборки. Для уборки снега и льда с тротуаров подготовили 39 единиц техники.
В качестве антигололедных реагентов в Барнауле применяют только песок и песко-соляную смесь.
Технический парк "Автодорстроя" состоит из 244 единиц техники. Как сообщают в комитете, все они готовы к работе в полном объеме. Также к работе на улично-дорожной сети города ежедневно привлекают до 100 дворников (до 130 в снегопады).
В администрацию района или в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.
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