Автоновости

Кто должен убирать снег на тротуарах и во дворах Барнаула. И куда жаловаться, если этого не происходит?

Сегодня, 07:50.
Автоновости

В Барнауле дорожники перешли на зимний режим работы. И хотя снега пока выпало мало, им уже приходилось работать ночами напролет. Altapress.ru уточнил в комитете по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи, кто какие участки должен убирать, и что делать горожанам, если этого не происходит.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
1 Какие территории входят в зону ответственности муниципалитета?

Все дороги общего пользования местного значения. В их число не входят шоссе Ленточный бор, развязка проспекта Красноармейского и улицы Мамонтова с новым мостом через Обь, а также участок Павловского тракта в районе поворота на аэропорт. Эти дороги находятся в собственности Алтайского края, за их содержание отвечает "Алтайавтодор".

2 Кто должен убирать снег и лед там, где этим не занимается муниципалитет и краевые дорожники?

Внутриквартальные и дворовые проезды должны содержать собственники домов или предприятий. Они могут делать это самостоятельно (например, силами работников ТСЖ или УК) или заключить договор со сторонней организацией.

С прошлой зимы администрация города взяла на себя содержание внутриквартальных проездов, ведущих к социально значимым учреждениям. Их распределили пропорционально между муниципальным "Автодорстроем" и администрациями районов. Зимой 2016-2017 на расчистку таких проездов из бюджета потратили более 6 млн рублей.

3 Кто должен чистить тротуары?

По заданию муниципалитета этим занимается "Автодорстрой". На более оживленных должны убирать чаще, чем на второстепенных.

"Автодорстрой" составил схемы очистки тротуаров. За каждой бригадой закреплены участки для механизированной и ручной уборки. Для уборки снега и льда с тротуаров подготовили 39 единиц техники.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
4 Какие реагенты будут использовать муниципальные службы для борьбы с гололедом?

В качестве антигололедных реагентов в Барнауле применяют только песок и песко-соляную смесь.

5 Сколько всего техники и людей будет задействовано для зимнего содержания дорог?

Технический парк "Автодорстроя" состоит из 244 единиц техники. Как сообщают в комитете, все они готовы к работе в полном объеме. Также к работе на улично-дорожной сети города ежедневно привлекают до 100 дворников (до 130 в снегопады).

6 Куда жаловаться, если УК/ТСЖ не чистит двор (или междворовые проезды)?

В администрацию района или в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

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