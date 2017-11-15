Кто должен убирать снег на тротуарах и во дворах Барнаула. И куда жаловаться, если этого не происходит?

2 Кто должен убирать снег и лед там, где этим не занимается муниципалитет и краевые дорожники?

Внутриквартальные и дворовые проезды должны содержать собственники домов или предприятий. Они могут делать это самостоятельно (например, силами работников ТСЖ или УК) или заключить договор со сторонней организацией.

С прошлой зимы администрация города взяла на себя содержание внутриквартальных проездов, ведущих к социально значимым учреждениям. Их распределили пропорционально между муниципальным "Автодорстроем" и администрациями районов. Зимой 2016-2017 на расчистку таких проездов из бюджета потратили более 6 млн рублей.